Auto brennt auf A3 aus - Ende einer Urlaubsreise

Ehepaar wollte nach Österreich

Weibersbrunn Donnerstag, 25.05.2017 - 13:41 Uhr

Für ein älteres Ehepaar aus dem Kreis Düren endete die Urlaubsfahrt nach Österreich am Vatertag auf der A3 bei Weibersbrunn. Der Mercedes des 72-Jährigen ging in Flammen auf, doch wenigstens konnten die beiden sowohl ihren Hund, als auch den Wohnwagenanhänger in Sicherheit bringen.