16-jährige Schülerin weiterhin vermisst: Suchaktion läuft

Polizei verteilt Flugblätter an Berufsschule

Mittwoch, 24.05.2017 - 14:14 Uhr

Die 16-jährige Mezgin Nassan aus Goldbach wird weiterhin vermisst. Die Hintergründe des Verschwindens sind weiterhin unklar. Im Laufe des Mittwochs werden umfangreichere Suchmaßnahmen durchgeführt.