Unfall auf A45  Opel rutscht unter Sattelzug

Der Unfall geschah gegen 6 Uhr, als der Opel-Fahrer, in Richtung Aschaffenburg fahrend, die A45 an der Anschlussstelle Alzenau Mitte verlassen wollte. Beim Abfahren prallte er mit voller Wucht in das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Sattelzuges. Durch den Aufprall verkeilte sich der Insignia so unter dem Auflieger, dass der Opel noch rund 200 Meter vom Sattelzug mitgeschleift wurde.

Der Opel musste nach dem Unfall von einem Bergungsunternehmen unter dem Sattelzug herausgezogen werden. Der Opel-Fahrer hatte den Unfall zwar nach ersten Erkenntnissen unverletzt überstanden, da die Polizeibeamten bei ihm jedoch Alkoholgeruch feststellten, wurde er trotzdem in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe genommen wurde. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde sichergestellt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, an denen die Feuerwehren Alzenau, Kahl und Karlstein war die A45 bei der Anschlussstelle Alzenau Mitte für etwa zwei Stunden gesperrt. rah