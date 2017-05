Schildkröte sucht Zuhause - Polizei kümmert sich um das Tier

Tierische Begegnung in Mömbris-Mensengesäß

Mömbris Freitag, 12.05.2017 - 10:48 Uhr

Eine ungewöhnliche Begegnung hatte eine Streife der Alzenauer Polizei am Donnerstagnachmittag. Während der Streifenfahrt kreuzte plötzlich eine Schildkröte den Weg der Polizei.