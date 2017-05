Ersthelfer beklaut: Autodieb stellt sich der Polizei

Am Dienstagnachmittag kam er persönlich zur Polizeiinspektion Würzburg-Land.Der 43-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen hatte den Geldbeutel und die Fahrzeugschlüssel des Ersthelfers dabei, dem er am Montagabend nach dem Unfall das Auto entwendet hatte . Nach seiner Schilderung will er einem Wildtier ausgewichen sein. So soll es zu dem Unfall bei Karsbach gekommen sein. Danach fehle ihm die Erinnerung. Er erinnere sich erst wieder daran, in Frankfurt in eine S-Bahn gestiegen und später mit dem Zug nach Würzburg gefahren zu sein. An den Verbleib des entwendeten Opel Corsa könne er sich nicht erinnern.