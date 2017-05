Großeinsatz an Aschaffenburger Schule - Gebäude geräumt

Notarzt untersucht zehn Menschen

mit Bildergalerie

Aschaffenburg Dienstag, 09.05.2017 - 14:21 Uhr

An der Aschaffenburger Comenius-Schule hat es am Dienstagmittag einen Großeinsatz von Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr gegeben.