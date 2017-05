Unfallverursacher klaut Auto von Ersthelfer

Ein 43-Jähriger klaute dort einfach das Auto des Feuerwehrmannes Christian Ruoff, der als Erster an eine Unfallstelle kam und ihm helfen wollte. Eine Fahndung nach dem Dieb sei am Montagabend ohne Ergebnis verlaufen, sagte Deisenroth auf Nachfrage unserer Redaktion.

Gegen 19 Uhr kam der 43-Jährige laut Polizei aus Richtung Karlstadt und wollte nach rechts in Richtung Karsbach abbiegen. Dabei kam er mit seinem VW Golf von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Wiese stehen. Zufällig kam der 38 Jahre alte Ruoff, der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Karsbach ist und für den ADAC arbeitet, auf dem Heimweg von der Arbeit an der Unfallstelle vorbei. Wie er unserer Redaktion berichtete, sah er, dass der Unfallwagen innen und außen qualmte. "Ich habe angehalten, die Handbremse angezogen, die Warnblinker angeschaltet und bin runter zu dem Mann.

Der offenbar unverletzte 43-Jährige fragte Ruoff, ob er einen Abschleppdienst für ihn organisieren könne, was dieser bejahte. Dabei bemerkte der Feuerwehrmann, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch und verständigte auch die Polizei. Der Unfallfahrer habe dann noch gefragt: "Und die Polizei?", worauf der Ersthelfer meinte: "Die kommt auch." Der 43-Jährige sei daraufhin an ihm vorbei und zum Opel gelaufen, den Ruoff auf der B27 hatte stehen gelassen – der Schlüssel steckte. Der Dieb setzte sich in den Wagen, der Ruoffs Lebensgefährtin gehört, und fuhr einfach davon. Die ganze Situation dauerte laut Ruoff, der im Ortsteil Heßdorf wohnt, "vielleicht fünf bis zehn Minuten.

Im Telefonat am Dienstag merkte man Christian Ruoff den Ärger noch deutlich an: "Wer denkt denn in so einer Situation an einen Diebstahl!?" Der 38-Jährige findet das Verhalten des 43-Jährigen "unverschämt und dreist", ähnliche Worte verwendete auch der Vorstand der Karsbacher Wehr, Peter Fehn, im Gespräch mit unserem Medienhaus. Mit einem Fahrzeug weniger muss Ersthelfer Ruoff seinen Alltag nun umplanen: Er nimmt sein eigenes Auto, um zur Arbeit zu kommen, die Freundin wird von einer Arbeitskollegin mitgenommen, die Oma bringt den Enkel in den Kindergarten.

Die Polizei fahndete noch am Abend nach dem – auch wegen Verkehrsdelikten bereits polizeibekannten – 43-Jährigen aus dem Kreis Bad Kissingen, jedoch ohne Ergebnis. Polizeichef Deisenroth ist sich sicher: "Der versteckt sich jetzt." Auch von dem Auto, einem schwarzen Opel Corsa mit dem Kennzeichen MSP-JS 241, fehlt bisher jede Spur. Die Polizei – wie auch Ruoff selbst – hofft, dass der Wehrmann und seine Lebensgefährtin das Auto unbeschädigt zurückbekommen.

Unterstützt werden sie dabei auch von vielen Menschen, die unten stehenden Facebook-Beitrag der Karsbacher Feuerwehr teilen. Bis Dienstagmittag waren das schon über 2000.



Nina Lenhardt

Die Originalmeldung der Polizei:

Mann wollte helfen - Verunfallter klaute sein Auto

Am Montagabend ereignete sich an der Einmündung MSP 16/ B27 ein Verkehrsunfall. Ein hinzukommender, 38jähriger Autofahrer bemerkte gegen 19.00 Uhr einen Pkw VW Golf, der vermutlich von der Straße abgekommen und nun etwa 15 Meter unterhalb der Straße stand. Außerdem war ein Kilometrierungsschild umgefahren worden. Der Zeuge eilte zu dem Verunfallten und bot seine Hilfe an. Es entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf dem Helfer auffiel, dass der Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Er verständigte daraufhin die Einsatzzentrale der Polizei. Noch während der Zeuge mit der Polizei telefonierte, lief der Unfallverursacher Richtung Bundesstraße. Er begab sich zu dem mit laufendem Motor und steckendem Schlüssel am Straßenrand abgestellten Pkw Opel Corsa des Ersthelfers, stieg ein und fuhr Richtung Karsbach davon.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen schwarzen Opel Corsa laufen derzeit noch.

Der alkoholisierte Unfallfahrer ist bei der Polizei bekannt und kein unbeschriebenes Blatt. Sie ermittelt nun gegen den aus dem Raum Bad Kissingen stammenden 43jährigen Mann wegen Diebstahl eines Kraftwagens und Verkehrsunfallflucht.