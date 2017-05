Schon wieder: Frontalcrash in B469-Ausfahrt

Gegen 13.45 Uhr verließ eine 50-jährige Opelfahrerin die B469 an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern. In der Ausfahrt geriet sie dann aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen einen VW mit Anhänger. Sowohl die Opelfahrerin als auch der 61-jährige VW-Fahrer und dessen 57-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Autos sowie der Anhänger haben nur noch Schrottwert. Die Anschlussstelle war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Erst vor einer Woche hatte es an der gleichen Stelle einen schweren Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. cku/rah