Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln

Würzburg Montag, 08.05.2017 - 14:38 Uhr

Am Sonntagabend ist in einem Wohnhaus im Würzburger Stadtteil Lengfeld ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Hat sich dort ein Familiendrama abgespielt?