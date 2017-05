Stockstadt: Mann flieht vor Kontrolle und verletzt Polizisten

Polizei Unterfranken

Stockstadt am Main Donnerstag, 04.05.2017 - 11:40 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein 31-Jähriger in Stockstadt zu Fuß vor einer einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Als zwei Polizisten den Mann nach kurzer Verfolgung stellten, wehrte sich der Mann massiv und verletzte die beiden Beamten.