Filmriss nach Party: Mann ohne Hose an B8 aufgegabelt

Die verrückte Geschichte eines 28-Jährigen aus Hessen

Dienstag, 02.05.2017 - 17:52 Uhr

Nicht schlecht gestaunt hat eine Streife der Aschaffenburger Polizei, als diese am Montagmorgen gegen 04:30 Uhr einen 28-Jährigen aus Hessen an der B8 aufgabelten. Der junge Mann war nicht mehr im Besitz seiner Hose, hatte mehrere Kratzer an den Beinen und Armen und gab an, sämtliche Wertgegenstände verloren zu haben.