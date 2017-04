In Kahl und Karlstein: Sieben Autos aufgebrochen und Navis geklaut

Polizei bittet um Hinweise

Mittwoch, 26.04.2017 - 11:42 Uhr

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte insgesamt sieben Autos in Karlstein und Kahl (Kreis Aschaffenburg) aufgebrochen. Vorrangig hatten sie es dabei auf die fest eingebauten Airbags und Navigationsgeräte abgesehen.