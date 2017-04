Autos stoßen zusammen  Ein Verletzter

Gegen 12 Uhr bog ein Renault-Fahrer mit seinem Auto in Hösbach-Bahnhof von der "Haibacher Straße" in die "Aschaffenburger Straße" ein. Dabei übersah er einen Smart, beide Autos stießen zusammen. Der Smart-Fahrer kam in eine Klinik, der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Mitglieder der Feuerwehr Bessenbach erste Hilfe. Diese waren zufällig privat am Unfallort unterwegs. Der Gesamtschaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen, schätzt die Polizei. Die Feuerwehren aus Hösbach und Hösbach-Bahnhof sicherten die Unfallstelle und beseitigten die Unfallspuren. Die Ortsdurchfahrt war etwa eine Stunde lang gesperrt. rah