Auto stürzt von Brücke - Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Ihn erwarten mehrere Strafverfahren

Würzburg Samstag, 22.04.2017 - 16:15 Uhr

Ein Auto ist in Würzburg von einer Brücke mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der betrunkene Fahrer verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte.