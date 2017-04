Vermisstensuche in Aschaffenburg: 93-Jährige wieder da!

Polizei Aschaffenburg

Freitag, 21.04.2017 - 08:44 Uhr

Stark unterkühlt aber wohlbehalten wurde am frühen Freitagmorgen eine 93-jährige Frau auf einem Sportgelände in der Nähe der Fasanerie aufgefunden.