Golf prallt in Lastwagen  Größere Menge Diesel ausgelaufen

Über eine Stunde musste die Obernburger Straße in Richtung Stockstadt nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr war ein 47-jähriger Golffahrer von Niedernberg kommend in Richtung Stockstadt unterwegs. An der so genannten Chausseehaus-Kreuzung wollte ein 40-jähriger Lastwagenfahrer von Stockstadt kommend nach links in Richtung Aschaffenburg abbiegen und nahm dem Golf die Vorfahrt.

Der VW prallte in die rechte Seite der Sattelzugmaschine und beschädigte dabei dessen Dieseltank. Etliche Liter Diesel traten nach dem Zusammenstoß aus dem Tank aus und verunreinigten die Fahrbahn und den Grünstreifen. Durch die Feuerwehr Großostheim wurde auslaufendes Diesel aufgefangen, der Treibstofftank abgedichtet, der verbliebene Treibstoff umgepumpt und die Fahrbahn gereinigt.

Während der Laster seine Fahrt auf einen nahegelegenen Betriebshof noch eigenständig fortsetzen konnte musste der Golf abgeschleppt werden. Beide Fahrer überstanden den Unfall unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. rah