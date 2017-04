Verkehrsunfall auf B469 in Stockstadt

Zwei Autos schrottreif

mit Bildergalerie

Stockstadt am Main Dienstag, 18.04.2017 - 18:19 Uhr

An der Abfahrt der Bundesstraße 469 Stockstadt zur Kreisstraße AB 16 kam es am Dienstagabend zu einem Unfall, in den zwei Fahrzeuge verwickelt waren. Menschen kamen nicht zu schaden.