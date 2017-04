Körperverletzung: Große Suchaktion rund um Mömlingen

Hubschrauber kreist

Mömlingen Freitag, 14.04.2017 - 15:37 Uhr

Seit heute Nachmittag läuft rund um Mömlingen eine große Suchaktion. Laut ersten Infos der Polizei Unterfranken gab es eine Körperverletzung in dem Gebiet. Nun sucht die Polizei nach einem Verdächtigen.