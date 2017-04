Tote von der Haseltalbrücke war Mitarbeiterin des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau

Tiefe Betroffenheit am Krankenhaus

Bischbrunn. Dienstag, 11.04.2017 - 18:33 Uhr

Die am Sonntag auf der Haseltalbrücke erstochen aufgefundene 26-Jährige war eine Mitarbeiterin des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau.