Nach Drama auf Haseltalbrücke - Obduktion abgeschlossen

Nach dem tödlichen Beziehungsdrama auf einer Autobahnbrücke in Unterfranken ist die Obduktion der beiden Leichen am Montag abgeschlossen worden. Konkrete Ergebnisse wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Nachmittags bekanntgeben. Ein Mann war am Sonntagmorgen zunächst auf der Autobahn 3 bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren. Nach einem Wortgefecht mit Ersthelfern war er plötzlich von der Haseltalbrücke rund 70 Meter in den Tod gesprungen. Die Zeugen fanden schließlich die leblose Frau, die ersten Ermittlungen zufolge im Auto getötet worden war. Zur konkreten Todesursache wollte sich die Polizei erst nach der Obduktion äußern.

dpa