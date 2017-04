85-Jähriger stirbt nach Unfall - Fahrer flüchtet

Nach dem Unfallfahrer werde mit einem Großaufgebot gefahndet, berichtete die Polizei in Darmstadt. Es handele sich vermutlich um einen Lastwagenfahrer. Der 85-Jährige war von Passanten in der Gemeinde im Kreis Groß-Gerau entdeckt worden, er lag auf dem Boden. Noch am Unfallort starb er an seinen schweren Kopfverletzungen. dpa