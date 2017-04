In fremden Betten genächtigt

Kurioses von der Polizei

Obernburg Mittwoch, 05.04.2017 - 15:55 Uhr

Meh­re­re Un­ter­künf­te aus­pro­biert ha­ben zwei Män­ner im Be­reich Obern­burg - nicht übe­rall aber ha­ben sie da­für et­was be­zahlt. Zu­nächst check­ten die bei­den am Don­ners­tag ver­gan­ge­ner Wo­che in ei­nem Obern­bur­ger Ho­tel ein.