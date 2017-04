Scheunenbrand in Heinrichsthal - Kripo ermittelt

Keine Verletzten

mit Bildergalerie

Heinrichtshal Montag, 03.04.2017 - 18:30 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr am Montagnachmittag in Heinrichsthal: Hier brannte eine Scheune komplett nieder. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.