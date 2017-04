23-Jährige wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Twingo mit drei jungen Erwachsenen in Karlstadt verunglückt

Karlstadt Sonntag, 02.04.2017 - 09:26 Uhr

In Karlstadt im Kreis Main-Spessart ist in der Nacht auf Sonntag gegen 02.50 Uhr ein Renault Twingo mit drei jungen Erwachsenen verunglückt. Dabei wurde eine junge Frau aus dem Auto geschleudert und starb.