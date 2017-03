Raubversuch bei Juwelier: Neue Bilder der Verdächtigen

20 bis 30 Jahre alt, sehr schlank, glänzende dunkelblaue Hose, dunkle Jacke, schwarze Schuhe, dunkelblauer Rucksack, hellgraue Basecap bis über die Ohren gezogen

Wie bereits berichtet, hatte ein Unbekannter einen Verkäufer beim Aufschließen des Geschäfts in der Herstallstraße mit Pfefferspray besprüht. Anschließend versuchte der Täter, in den Verkaufsraum zu gelangen. Der Angestellte setzte sich jedoch zur Wehr und schlug den Räuber in die Flucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er noch zwei Komplizen hatte, die sich in der Badergasse aufgehalten haben sollen.Noch am Donnerstag wurden Fotos von dem Haupttatverdächtigen und einem mutmaßlichen Komplizen zum Zwecke der Fahndung veröffentlicht. Inzwischen liegen auch Bilder von einem dritten Tatverdächtigen vor.Polizei Unterfranken