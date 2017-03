Raubversuch: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank, sehr helle Haut, rötliche Bartstoppel, trug Brille (Art Pilotenbrille) mit gelb oder goldenem Gestell und klaren Gläsern, bekleidet mit weißem Hemd und hellgrauem Anzug, trug hellgrauen Hut mit mittiger Falte.

Ca. 30 Jahre alt, normale Figur, bekleidet mit leicht glänzender heller Stoffhose und schwarzer Jacke, graue Schuhe mit schwarzen Streifen, trug eine schwarze Basecap, führt größere schwarze Umhängetasche mit sich.

Nach den aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um insgesamt drei Täter gehandelt hat. Von zwei Tatverdächtigen hat die Polizei jetzt Fotos veröffentlicht. Dadurch erhoffen sich Polizei und Staatsanwaltschaft nun Hinweise aus der Bevölkerung.Wie bereits berichtet, hat sich die Tat in der Herstallstraße gegen 10.45 Uhr ereignet. Ein bislang unbekannter Täter überraschte einen Verkäufer, als der gerade die Tür zum Laden aufschließen wollte. Der Unbekannte besprühte den Zeugen mit Pfefferspray und versuchte, in den Verkaufsraum einzudringen. Der Angestellte konnte ihn jedoch davon abhalten, woraufhin der Räuber ohne Beute die Flucht in Richtung Badergasse ergriff. Durch das Pfefferspray wurde der Verkäufer leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Täter offenbar zwei Komplizen hatte, die sich ebenfalls in der Badergasse aufgehalten haben sollen. Einer aus dem Trio soll bei der weiteren Flucht ein dunkles Trekkingrad mit Gepäckträger benutzt haben.Inzwischen liegen von zwei Personen Fotos vor, bei denen es sich um die beiden beschriebenen Männer handeln soll. Um die Identität der Tatverdächtigen zu klären, erhoffen sich die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg nun Hinweise aus der Bevölkerung. Von dem dritten Täter liegt bislang keine Personenbeschreibung vor.Wer die Personen auf den Fotos erkennt oder sonst sachdienliche Hinweise liefern kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 06021/857-1732 in Verbindung zu setzen. Polizei Unterfranken