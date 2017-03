+++ Fahndung +++ Versuchter Raubüberfall bei Juwelier Vogl

Männlich

20 bis 30 Jahre alt

Heller Anzug, gut gekleidet

Trug Mütze (sogenannte Batschkappe)

Nach mehreren Einbrüchen war dort eine Klingel installiert worden, über die sich Kunden anmelden müssen. Gegen 10.45 Uhr am Donnerstag soll ein "gut gekleideter" Mann geklingelt haben. Als ein Mitarbeiter die Tür öffnete, sah er, dass der Mann ein Pfefferspray in der Hand hatte. Der Mitarbeiter reagierte schnell und drängte den Mann aus dem Eingangsbereich. Anschließend flüchtete der Täter laut Zeugenangaben in Richtung Badergasse.Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und dem Einbruch in den Hilfiger-Laden gibt, der sich nur wenige Schritte weiter befindet, ist noch unklar.cku/wdr/Polizei Unterfranken