Mann soll Serieneinbrecher sein: Verdächtiger zeltete im Wald

Festnahme bei Alzenau

Im Wald zwi­schen Karl­stein-Det­tin­gen und Al­zenau-Hör­stein hat die Po­li­zei ei­nen mut­maß­li­chen Se­rien­ein­b­re­cher ge­schnappt, der in­ter­na­tio­nal agiert ha­ben soll. Der Mann haus­te bis zu sei­ner Fest­nah­me in ei­nem Zelt, das er je­weils in sch­lecht zu­gäng­li­chen Wald­ge­bie­ten auf­ge­s­tellt hat­te.