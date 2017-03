87-Jährige baut Unfall - war sie betrunken?

Frau muss ins Krankenhaus

mit Bildergalerie

Kleinwallstadt Montag, 27.03.2017 - 17:48 Uhr

Eine 87-Jährige hat am Montag gegen 15.30 Uhr an der Staatsstraße zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach einen Unfall gebaut.