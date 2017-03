Hubschrauber über Aschaffenburg: Großfahndung war erfolgreich!

Seit den frühen Freitagmorgenstunden fahndete die Polizei nach einem gestohlenen Mercedes. Gegen 8.45 Uhr konnte der Wagen gestellt und ein Insasse festgenommen werden.Gegen 06.15 Uhr war einer Streife der Wagen auf der A3 aufgefallen, konnte jedoch von den Beamten nicht angehalten werden. In der Folge fahndeten mehrere Streifen verschiedener Dienststellen und auch ein Polizeihubschrauber nach dem in NRW gestohlenen Pkw.Aufgrund eines Zeugenhinweises konzentrierte sich die Fahndung auf den Bereich Aschaffenburg, Haibach, Gailbach. Dort konnte der Pkw zwischen Gailbach und Soden gegen 08.45 Uhr gesichtet und gestoppt werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.Die Ermittlungen der Kripo laufen jetzt an. Polizei