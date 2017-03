Leiche aus dem Main identifiziert - Todesursache steht fest

Es ist der 22-Jährige aus Hasloch

Donnerstag, 23.03.2017 - 16:23 Uhr

Die Leiche, die am Mittwochnachmittag aus dem Main geborgen worden war, ist am Donnerstag obduziert worden. Inzwischen steht fest, dass es sich definitiv um den vermissten 22-Jährigen handelt, nach dem die Polizei seit Fasching gesucht hatte. Auch die Todesursache gab die Polizei bekannt.