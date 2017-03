Unfall in Aschaffenburg: Radfahrer schwer verletzt

Von Auto touchiert?

mit Bildergalerie

Aschaffenburg Mittwoch, 22.03.2017 - 13:29 Uhr

Ein Radfahrer wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr vermutlich von einem Auto berührt und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer, möglicherweise besteht Lebensgefahr.