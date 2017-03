Nachbar ertappt Autoknacker in Stockstadt - Täter flüchten

Ein Anwohner hatte gegen 03.20 Uhr einen lauten Schlag und anschließend eine Alarmanlage in der Münchener Straße wahrgenommen. Der Zeuge beobachtet kurz darauf zwei junge Männer, die Rucksäcke geschultert hatten und Richtung Ortsausgang liefen. Der Mitteiler meldete sich umgehend bei der Aschaffenburger Polizei, die rasch mit zahlreichen Kräften nach Stockstadt fuhr.



Eine Streife konnte wenig später zwei Unbekannte im Bereich der Kinderkrippe in der Straße Am Dreispitz feststellen. Die Männer flüchteten vor den Beamten in Richtung Ansbacher Straße bzw. in den angrenzenden Wald. Auf der Flucht ließen sie ihre Rucksäcke zurück. Darin fanden die Ermittler später unter anderem Navigationsgeräte und Gegenstände, die zum Aufbrechen von Fahrzeugen geeignet sind.



Die groß angelegte Fahndung nach den flüchtigen Männern, in die auch ein hessischer Polizeihubschrauber eingebunden war, führte nicht zum Ergreifen der Täter. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach sind in der Münchener Straße, Regensburger Straße und Am Dreispitz in der Tatnacht insgesamt fünf Fahrzeuge, vornehmlich der Marke BMW, von den Unbekannten angegangen worden.



Bei den Fahrzeugen waren jeweils die hinteren Seitenscheiben eingeschlagen und teilweise die fest verbauten Navigationsgeräte entwendet worden. Die in den Rucksäcken der flüchtenden Männer festgestellten Geräte konnten größtenteils den beschädigten Fahrzeugen zugeordnet werden.



Im Bereich der Großostheimer Straße stellten die Polizisten in der Nacht drei Fahrräder sicher, deren Besitzer nicht bekannt sind. Es ist möglich, dass die Räder von den Tätern genutzt wurden. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein rot-weißes Rad der Marke Ghost, sowie zwei Räder der Marke Fireflash Sport in grün.



Wer Angaben zu Herkunft oder Besitzer der Räder machen kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter Tel. 06021/857-1732 melden.



Polizei Unterfranken