Unfall in Straßbessenbach  zwei Frauen verletzt

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Straßbessenbach, als ein 60 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus aus einer Hofeinfahrt auf die Würzburger Straße (Staatsstraße 2312) einbiegen wollte. Dabei hatte er einen von links kommenden VW Beetle übersehen, der in Richtung Aschaffenburg unterwegs war.Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl eine 40-jährige Beifahrerin im Ford, als auch die 28-jährige Beetle-Fahrerin leicht verletzt. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.Die Ortsdurchfahrt Straßbessenbach war für eine halbe Stunde nach dem Unfall voll gesperrt. Dann konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Gegen 17.45 Uhr war die Unfallstelle schließlich geräumt.Die Feuerwehr Bessenbach kümmerte sich um die Erstversorgung der beiden verletzten Frauen, sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.



rah/dc