A3 bei Aschaffenburg: Zwei Unfälle - Stau vor Aschaffenburg

In Fahrtrichtung Würzburg

mit Video

Aschaffenburg Montag, 13.03.2017 - 17:02 Uhr

Auf der A3 hat es am Montag gegen 16.30 Uhr zweimal gekracht. Zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-West und Aschaffenburg-Ost sind in Fahrtrichtung Würzburg zwei Fahrstreifen blockiert.