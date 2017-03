Nachbar passt auf: Einbrecher in Großwallstadt verhaftet

Zwei weitere Verdächtige in Südhessen festgenommen

Montag, 13.03.2017 - 16:28 Uhr

Ein 46-Jähriger hat am Samstagabend einen Einbruch in das Haus seines Nachbarn in Großwallstadt beobachtet und die Polizei informiert. Diese nahm noch am Tatort einen Verdächtigen fest. Zwei weitere Männer schnappten die Ermittler dann am Sonntag.