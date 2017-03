Suche nach Heiko Kick: Polizei sucht junges Pärchen

Wer befand sich am Sonntag, den 26.02.2017 (Faschingswochenende), zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich des Busbahnhofes in Marktheidenfeld und kann sich an den Vermissten erinnern? Er trug zu diesem Zeitpunkt einen olivgrünen Anorak, Jeanshose und weiße Basketballturnschuhe.

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Nachdem eine erneute Suche nach dem vermissten Heiko Kick am Samstag im Bereich Marktheidenfeld ergebnislos verlief, bittet die Kripo Würzburg erneut um Hinweise aus der Bevölkerung:Insbesondere ein junges Pärchen (ca. 18 Jahre alt), das sich zur genannten Zeit am Busbahnhof aufgehalten hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.Polizei Unterfranken