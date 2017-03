Mehrere BMW in Wasserlos aufgebrochen

Wem sind im Bereich Wasserlos in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Wer konnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Fall 1:Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, gingen die Täter einen in der Ludwig-Neu-Straße abgestellten Pkw an und entwendeten das Lenkrad des Fahrzeuges.Fall 2:Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, öffneten die Unbekannten gewaltsam einen in der Schanzenkopfstraße abgestellten BMW und entwendeten das fest verbaute Navigationsgerät.Fall 3:Die Täter gingen zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, einen in der Holbeinstraße abgestellten Pkw an und entwendeten auch hier das fest verbaute Navigationsgerät.Es ist davon auszugehen, dass für alle drei Fälle der oder die gleichen Täter verantwortlich sind. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt. Diese hofft hierbei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.Polizei Unterfranken