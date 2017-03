Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Aschaffenburg

19-Jähriger greift auch Polizisten an

Aschaffenburg Montag, 06.03.2017 - 14:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag ist es in der Würzburger Straße in Aschaffenburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Drei Beteiligte erlitten teilweise nicht unerhebliche Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.