Sturm „Thomas“ über Unterfranken: Zwei Verletzte

99 Einsätze für die Polizei

Unterfranken Freitag, 24.02.2017 - 09:40 Uhr

Das Sturmtief „Thomas“ hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Unterfranken zu einer Vielzahl von Einsätzen für die Polizei und die Feuerwehren geführt. Zwei Menschen wurden bei Unfällen verletzt.