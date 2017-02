Unfall auf der B469: Langer Stau im Berufsverkehr

Lastwagen prallt in VW Golf

Obernburg Montag, 20.02.2017 - 08:17 Uhr

Zu einem kilometerlangen Stau im Berufsverkehr hat am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B469 bei Obernburg geführt.