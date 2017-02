Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Leidersbach

Gegen 22.30 Uhr war ein 32-jähriger Opelfahrer auf der Ebersbacher Straße in Richtung Sulzbach unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam der Mann, wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in einen auf einem auf einem Grundstück abgestellten Opel und anschließend gegen eine Hauswand.

Sowohl der Fahrer wie auch der 27jährige Beifahrer wurden nach einer Erstversorgung durch Notarzt, Rettungsdienst und Helfer vor Ort ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehren aus Ebersbach, Leidersbach und Roßbach sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr um und beseitigten auslaufende Betriebsstoffe.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden – sie mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung musste die Ortsdurchgangsstraße rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird mit 14. 000 Euro angegeben. Da bei dem Fahrer Alkohol- bzw. Drogenkonsum nicht auszuschließen war, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen.



Da er zudem noch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Ralf Hettler und Polizei Obernburg