Chronologie: Überfälle auf Geschäfte in unserer Region

Überblick über die Fälle seit 2013

Mittwoch, 08.02.2017 - 15:40 Uhr

Immer wieder überfallen Räuber mit Schuss- oder Stichwaffen Geschäfte in unserer Region. Nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hümmer gibt es am bayerischen Untermain aber nicht mehr solcher Taten als im übrigen Unterfranken. Die Fälle im Überblick: