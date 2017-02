Raubüberfall auf Bäckerei in Goldbach

180 cm groß

Wer hat im Bereich des Tatorts heute Morgen eine verdächtige Person beobachtet, auf welche die Beschreibung zutrifft?

Wem sind in der Aschaffstraße heute Morgen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der Unbekannte gegen 06:30 Uhr eine Bäckereifiliale in der Aschaffstraße in Goldbach betreten. Er forderte eine Angestellte der Filiale umgehend zur Herausgabe von Bargeld auf. Hierbei erweckte er durch sein Verhalten den Anschein, eine Waffe mit sich zu führen. Nachdem die Angestellte dem Täter den Inhalt der Kasse in einer Bäckereitüte ausgehändigt hat, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden umgehend eine Vielzahl von Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg sowie umliegender Dienststellen zur Einsatzörtlichkeit beordert. Diese fahnden aktuell nach dem flüchtigen Täter.Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:Die Ermittlungen vor Ort hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Diese hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.