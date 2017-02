Erste Hinweise zur Ursache des tödliche Unfalls auf A3

Der 41 Jahre Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg fuhr mit seinem Citroen gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Goldbach auf die A3 auf.

Nach Angaben von Enrico Ball, Pressesprecher der Polizei Unterfranken, stockte nach bisherigen Erkenntnissen auf der A3 der Verkehr während der Citroen auf die Autobahn auffuhr. Boll: "Da ein vor dem Citroen fahrender Lkw abbremste, bremste auch der 41-Jährige ab. Der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem derzeitigen Sachstand nach auf den Pkw auf. Dabei schob er den roten Hochdachkombi auf den davor befindlichen Anhänger des Lkw auf." Die Ermittlungen eines Sachverständigen und der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sind noch nicht abgeschlossen.

Der Citroen wurde zwischen den beiden Lastern so arg zusammengeschoben, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Seine auf dem Beifahrerplatz sitzende 36 Jahre alte Ehefrau erlitt schwere Verletzungen. Sie kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik. Beide Laster-Fahrer erlitten Schocks. Notfallseelsorger betreuten Angehörige der Unfallopfer.



Durch die Vollsperrung der A3 staute sich der Verkehr über Stunden teils bis zum Seligenstädter Dreieck zurück. Auch die Ausweichstraßen rund um den Unfallort waren bisweilen komplett verstopft. mai