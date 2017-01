Transporter prallt in Laster – A3 eine Stunde gesperrt

Unfall bei Rohrbrunn

Weibersbrunn Mittwoch, 25.01.2017 - 08:08 Uhr

Kapp eine Stunde musste die A3 am Mittwochmorgen in Richtung Frankfurt nach einem Verkehrsunfall gesperrt werden, weil bei Rohrbrunn ein Kleintransporter in einen Autotransporter gekracht war.