Raubüberfall in Lohr - Polizei fahndet nach dem Täter

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kripo Würzburg zu melden.



Nach ersten Erkenntnissen trat der Unbekannte gegen 10.30 Uhr dem 22-Jährigen am Schloßplatz entgegen. In der Folge versuchte der Mann dem Opfer seine drei mitgeführten Stofftaschen zu entreißen. Danach sprühte er mit Pfefferspray in Richtung des 22-Jährigen, welcher daraufhin die Taschen fallen ließ und davon lief.



Der Täter schnappte sich die drei Taschen u.a. mit wenigen hundert Euro Bargeld und rannte in Richtung Ottenhof davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Lohrer Polizei verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Kripo Würzburg.



Die Beamten suchen Zeugen der Tat. Insbesondere bitten sie um Hinweise auf die Identität des Unbekannten. Er war circa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, trug eine schwarze längere Jacke, Jogginghose, eine weiße Mütze und einen Schal vor dem Gesicht. Er soll sich vor der Tat längere Zeit im Bereich des dortigen Parkhauses aufgehalten haben. Anrufe bitte unter Tel. 0931/457-1732. Polizei