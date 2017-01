Betrunkener schläft Rausch in fremdem Bett aus

Statt eines Einbrechers handelte es sich um einen Bewohner einer Nachbarstraße - der sich mit 1,46 Promille Alkohol in seinem eigenen Bett wähnte. Er hatte das Haus - ebenso wie die beiden Heranwachsenden - in der Nacht zum Sonntag über die nicht verschlossene Terrassentür betreten und sich samt Klamotten hingelegt. Weil der 28-Jährige nach dem unsanften Wecken immer noch keinerlei Orientierung hatte und ihm das Laufen äußerst schwer fiel, wurde er zunächst einmal in einer Polizeizelle ausgenüchtert. dpa