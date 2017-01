Nach Familiendrama: Mann stirbt an Schussverletzungen

Frau weiter in Lebensgefahr

Arnstein Dienstag, 17.01.2017 - 09:36 Uhr

Nachdem Anfang Januar zwei Schwerverletzte von einem Familienangehörigen in dem gemeinsam bewohnten Mehrgenerationenhaus im Kreis Main-Spessart gefunden worden waren, ist der männliche Verletzte nun an den schweren Schussverletzungen gestorben.