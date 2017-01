Drei Menschen bei Karambolage auf B469 in Weilbach verletzt

Zweistündige Vollsperrung der Strecke

Amorbach Montag, 16.01.2017 - 19:03 Uhr

Drei Menschen sind bei einer Karambolage am Montagabend auf der B469 in Weilbach verletzt worden. Der Streckenabschnitt war rund zwei Stunden komplett gesperrt.